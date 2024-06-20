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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российский хакеров обвинили в попытке срыва трансляции матча Евро-2024 в Польше

Российский хакеров обвинили в попытке срыва трансляции матча Евро-2024 в Польше

Киев  •  УНН

19 июня 2024, 22:35  •  1979 просмотра

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Российских хакеры обвиняют в попытке нарушить трансляцию матча Евро-2024 между Польшей и Нидерландами с помощью DDoS-атаки на польскую телекомпанию TVP.

Заместитель министра цифровизации Польши Павел Ольшевский сказал, что в кибератаке на телеканал TVP во время матча польской сборной на чемпионате Европы по футболу причастны российские хакеры. Об этом пишет Rmf24, передает УНН.

детали

DDoS-атака на телеканал TVP состоялась в воскресенье, 16 июня, в 16:00 во время начала матча первого тура группового этапа между сборными Польши и Нидерландов.

Все следы ведут в Россию. Момент был случайным. Атака произошла почти ровно во время начала матча Польша-Нидерланды. К счастью, наши компьютерные службы отреагировали через несколько секунд. Это была DDoS-атака, направленная на отключение сервиса, то есть для лишения граждан Польши возможности смотреть матч онлайн

сказал Ольшевский в интервью Польскому радио Rmf 24.

Он заявил, что атака осуществлялась с серверов Польши, однако это "не имеет большого значения в отношении вдохновения". По словам заместителя министра, за последние три месяца службы Польши зафиксировали более 100 тыс. кибератак.

Контекст

16 июня Нидерланды обыграли сборную Польши со счетом 2:1.

российские хакеры заявляют о кибератаке на сайт испанской фирмы, которая готовит танки для Украины5 июня 2024, 12:54 • 21062 просмотра

Лилия Подоляк

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