российские хакеры заявляют о кибератаке на сайт испанской фирмы, которая готовит танки для Украины

Испанская компания Santa Barbara Systems, которая занимается реконструкцией танков Leopard для поставок в Украину, подверглась кибератаке, в результате которой был выведен из строя ее веб-сайт. Как пишет Reuters, об этом сообщила пророссийская группа хакеров, передает УНН.

Детали

Компания Santa Barbara, собирающая тяжелую технику, в том числе танки Leopard и артиллерийское оборудование для испанской армии, а также участвующая в восстановлении законсервированных испанских танков Leopard для снабжения украинской армии, подверглась кибератаке.

Представитель General Dynamics в Германии заявил, что оборонный подрядчик все что анализирует причину отключения веб-сайта, добавив, что все его операции в Европе проходят нормально.

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Хакерская группа NoName взяла на себя ответственность за распределенную DDoS-атаку на сервис обмена сообщениями Telegram.

Мы отправили наши DDoS-ракеты против веб-сайтов в русофобской Испании - написала группа.

Данная хакерская группа которая часто координирует DDoS-атаки, во время которых большие объемы интернет-трафика направляются на целевые серверы, чтобы вывести их из строя, против стран, поддерживающих Украину.

Добавим

В прошлом месяце НАТО заявила, что россия стоит за усилением кампании гибридных атак на компании и инфраструктуру в странах-членах Альянса. Подобные обвинения Россия называет "дезинформацией".

Напомним

Хакерская группа Storm-1679 с помощью ИИ создала полнометражный фильм под названием "Падение Олимпийских игр", в котором использовали дипфейк Тома Круза. Лента демонстрирует пренебрежительное отношение к руководству Международного олимпийского комитета.

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