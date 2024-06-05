російські хакери заявляють про кібератаку на сайт іспанської фірми, яка готує танки для України
Київ • УНН
Проросійське хакерське угруповання взяло на себе відповідальність за кібератаку, в результаті якої був відключений веб-сайт іспанської компанії Santa Barbara Systems, яка займається модернізацією танків Leopard для України.
Іспанська компанія Santa Barbara Systems, яка займається реконструкцією танків Leopard для поставок в Україну, зазнала кібератаки, в результаті якої було виведено з ладу її веб-сайт. Як пише Reuters, про це повідомила проросійська група хакерів, передає УНН.
Деталі
Компанія Santa Barbara, що збирає важку техніку, у тому числі танки Leopard і артилерійське обладнання для іспанської армії, а також бере участь у відновленні законсервованих іспанських танків Leopard для постачання українській армії, зазнала кібератаки.
Представник General Dynamics в Німеччині заявив, що оборонний підрядник все ще аналізує причину відключення веб-сайту, додавши, що всі його операції в Європі проходять нормально.
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Хакерська група NoName взяла на себе відповідальність за розподілену DDoS-атаку на сервіс обміну повідомленнями Telegram.
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Дана хакерська група яка часто координує DDoS-атаки, під час яких великі обсяги інтернет-трафіку спрямовуються на цільові сервери, щоб вивести їх з ладу, проти країн, що підтримують Україну.
Додамо
Минулого місяця НАТО заявила, що росія стоїть за посиленням кампанії гібридних атак на компанії та інфраструктуру в країнах-членах Альянсу. Подібні звинувачення росія називає "дезінформацією".
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