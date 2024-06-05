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російські хакери заявляють про кібератаку на сайт іспанської фірми, яка готує танки для України

російські хакери заявляють про кібератаку на сайт іспанської фірми, яка готує танки для України

Київ • УНН

 • 21630 перегляди

Проросійське хакерське угруповання взяло на себе відповідальність за кібератаку, в результаті якої був відключений веб-сайт іспанської компанії Santa Barbara Systems, яка займається модернізацією танків Leopard для України.

Іспанська компанія Santa Barbara Systems, яка займається реконструкцією танків Leopard для поставок в Україну, зазнала кібератаки, в результаті якої було виведено з ладу її веб-сайт. Як пише Reuters, про це повідомила проросійська група хакерів, передає УНН.

Деталі

Компанія Santa Barbara, що збирає важку техніку, у тому числі танки Leopard і артилерійське обладнання для іспанської армії, а також бере участь у відновленні законсервованих іспанських танків Leopard для постачання українській армії, зазнала кібератаки.

Представник General Dynamics в Німеччині заявив, що оборонний підрядник все ще аналізує причину відключення веб-сайту, додавши, що всі його операції в Європі проходять нормально.

НАТО: підводна "гібридна війна" загрожує безпеці 1 мільярда людей16.04.24, 13:06 • 17845 переглядiв

Хакерська група NoName взяла на себе відповідальність за розподілену DDoS-атаку на сервіс обміну повідомленнями Telegram.

Ми відправили наші DDoS-ракети проти веб-сайтів у русофобській Іспанії

- написала група.

Дана хакерська група яка часто координує DDoS-атаки, під час яких великі обсяги інтернет-трафіку спрямовуються на цільові сервери, щоб вивести їх з ладу, проти країн, що підтримують Україну.

Додамо

Минулого місяця НАТО заявила, що росія стоїть за посиленням кампанії гібридних атак на компанії та інфраструктуру в країнах-членах Альянсу. Подібні звинувачення росія називає "дезінформацією".

Нагадаємо

Хакерська група Storm-1679 за допомогою ШІ створила повнометражний фільм під назвою "Падіння Олімпійських ігор", у якому використали діпфейк Тома Круза. Стрічка демонструє зневажливе ставлення до керівництва Міжнародного олімпійського комітету.

НАТО засуджує гібридні атаки Росії і обіцяє відповідь03.05.24, 01:24 • 23670 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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