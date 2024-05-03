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НАТО засуджує гібридні атаки Росії і обіцяє відповідь

НАТО засуджує гібридні атаки Росії і обіцяє відповідь

Київ • УНН

 • 23670 перегляди

НАТО засуджує гібридні дії Росії проти членів Альянсу і буде реагувати на такі напади індивідуально і колективно, продовжуючи підтримувати Україну.

НАТО засуджує гібридні дії Росії проти країн-союзниць та відповідатиме на такі атаки індивідуально. НАТО не дозволить РФ завадити у наданні подальшої допомоги для України. Про це йдеться у заяві Північноатлантичної Ради, оприлюдненій на сайті НАТО, передає УНН.

Деталі

Союзники по НАТО глибоко занепокоєні нещодавніми шкідливими діями на території Альянсу, включаючи ті, що призвели до розслідування та притягнення до відповідальності багатьох осіб у зв’язку із діяльністю ворожої держави, що вразили Чехію, Естонію, Німеччину, Латвію, Литву, Польщу та Велику Британію… Російські дії не відвернуть Альянс від продовження підтримки України

йдеться у заяві. 

Зазначається, що інциденти на території згаданих держав є частиною ворожої кампанії, яку Росія продовжує здійснювати по усьому євроатлантичному простору та на території Альянсу з використанням своїх прихильників. Це включає акти саботажу, насильства, кібернетичне та електронне втручання, кампанії дезінформації та інші гібридні операції.

Союзники по НАТО висловлюють глибоке занепокоєння через російські гібридні дії, які є загрозою для безпеки Альянсу. Ми підтримуємо та стоїмо у солідарності поряд із союзниками, які були уражені. Ми діятимемо індивідуально й колективно, щоб відповісти на такі дії, і будемо продовжувати тісну координацію

наголошується у документі. 

Північноатлантична Рада підтвердила, що НАТО продовжить підвищувати власну стійкість, буде застосовувати та посилювати всі наявні інструменти для протидії та боротьби проти російських гібридних дій, забезпечить готовність Альянсу та союзників до стримування й оборони проти гібридних дій або атак.

"Ми засуджуємо поведінку Росії, і ми закликаємо її виконувати власні міжнародні зобов’язання, як союзники виконують свої", - зазначили члени Північноатлантичної Ради.

Вірменія та НАТО погодили співпрацю на 2024 рік02.05.24, 10:10 • 16808 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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