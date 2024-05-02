Вірменія та НАТО погодили співпрацю на 2024 рік
Київ • УНН
Вірменія і НАТО погодили програму військового співробітництва на 2024 рік і окреслили сфери співпраці під час консультацій у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
Вірменія та НАТО погодили програму військової співпраці на 2024 рік та окреслили напрями взаємодії. Сторони провели консультації під час візиту заступника начальника Генштабу Вірменії Артура Єрояна до штаб-квартири Альянсу у Брюсселі. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Вірменії, пише УНН.
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29-30 квітня делегація Вірменії взяла участь у щорічних обговореннях Міністерства оборони країни та Програми розвитку оборонної освіти НАТО у штаб-квартирі Альянсу.
Під час зустрічі обговорили сторони погодили програму співпраці на 2024 рік та намітили перспективи співпраці на 2025 рік,
У межах зустрічі Артур Єроян також провів особисту бесіду з директором співпраці в галузі безпеки Міжнародного військового штабу НАТО генерал-лейтенантом Дачаном Тіберіу Шербаном.
Було обговорено нинішні програми військової співпраці та можливості їхнього розширення.
Міноборони Вірменії також повідомило, що зараз країна бере участь у військових навчаннях НАТО "Хоробрий воїн". З 30 квітня медичний батальйон міноборони країни перебуває на полігоні в Угорщині. У маневрах беруть участь військово-медичні підрозділи з 32 країн. Навчання триватимуть до 10 травня.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія більше не може покладатися на росію як на свого головного військового і оборонного партнера і має налагодити тісніші зв'язки зі США, Францією, Індією та Грузією.