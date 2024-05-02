Армения и НАТО согласовали сотрудничество на 2024 год

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
nikol-pashinyanНикол Пашинян
natoNATO
indiyaИндия
armeniyaАрмения
bryusselБрюссель
frantsiyaФранция
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
vengriyaВенгрия
Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  65230 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
  •  117068 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  118808 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  116855 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  114220 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101356 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
1 мая 2024, 05:27  •  103780 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  125388 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120267 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128397 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Новости по теме
Армения и НАТО согласовали сотрудничество на 2024 год

Армения и НАТО согласовали сотрудничество на 2024 год

  •  3844 просмотра
HRW подтвердила казнь сдавшихся в плен украинских бойцов солдатами рф этой зимой

HRW подтвердила казнь сдавшихся в плен украинских бойцов солдатами рф этой зимой

  •  5908 просмотра
На Киевщине произошел пожар в жилом доме: двое пострадавших

На Киевщине произошел пожар в жилом доме: двое пострадавших

  •  5209 просмотра
Один из крупнейших банков в США заявил об угрозе конфискации активов в рф

Один из крупнейших банков в США заявил об угрозе конфискации активов в рф

  •  4787 просмотра
Из российской оккупации спасли семью с подростком

Из российской оккупации спасли семью с подростком

  •  6987 просмотра
В Пентагоне заявили, что обеспокоены углублением отношений между КНДР и россией, что вместе с Ираном подпитывают рф

В Пентагоне заявили, что обеспокоены углублением отношений между КНДР и россией, что вместе с Ираном подпитывают рф

  •  9786 просмотра
Байден связал экономические проблемы Китая, Индии и Японии с "ксенофобией"

Байден связал экономические проблемы Китая, Индии и Японии с "ксенофобией"

  •  6442 просмотра
США обвинили рф в применении химического оружия против ВСУ и объявили новые санкции

США обвинили рф в применении химического оружия против ВСУ и объявили новые санкции

  •  21076 просмотра
На оккупированную территорию Луганщины россияне планируют завезти мобильные кинотеатры для согласованных фсб массовых мероприятий - ОВА

На оккупированную территорию Луганщины россияне планируют завезти мобильные кинотеатры для согласованных фсб массовых мероприятий - ОВА

  •  16914 просмотра
AP: полиция застрелила ученика возле школы в Висконсине после сообщения о ком-то с оружием

AP: полиция застрелила ученика возле школы в Висконсине после сообщения о ком-то с оружием

  •  15260 просмотра

Популярные

2 мая: Всемирный день тунца, Международный день паролей, Чистый четверг

2 мая: Всемирный день тунца, Международный день паролей, Чистый четверг

  •  87595 просмотра
Посолка США отреагировала на удар по Одессе

Посолка США отреагировала на удар по Одессе

  •  56531 просмотра
"Грузия находится на распутье", - фон дер Ляйен о протестах в Тбилиси

"Грузия находится на распутье", - фон дер Ляйен о протестах в Тбилиси

  •  87087 просмотра
Турция хочет присоединиться к делу Южно-Африканского суда ООН против Израиля

Турция хочет присоединиться к делу Южно-Африканского суда ООН против Израиля

  •  75433 просмотра
Украина пригласила Азербайджан принять участие в саммите мира в Швейцарии

Украина пригласила Азербайджан принять участие в саммите мира в Швейцарии

  •  78577 просмотра
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

30 апреля 2024, 10:14  •  182973 просмотра

Публикации

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  187153 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  201391 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  224515 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  255089 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  255006 просмотра

Армения и НАТО согласовали сотрудничество на 2024 год

Армения и НАТО согласовали программу военного сотрудничества на 2024 год и очертили сферы сотрудничества во время консультаций в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Новости Мира •   •  3844 просмотра
Армения и НАТО согласовали сотрудничество на 2024 год

HRW подтвердила казнь сдавшихся в плен украинских бойцов солдатами рф этой зимой

Согласно расследованию Human Rights Watch с декабря 2023 года российские солдаты казнили по меньшей мере 15 украинских солдат, которые пытались сдаться в плен, и, возможно, еще 6.

Война •   •  5908 просмотра
HRW подтвердила казнь сдавшихся в плен украинских бойцов солдатами рф этой зимой

На Киевщине произошел пожар в жилом доме: двое пострадавших

В однокомнатной квартире в Михайловской-Рубежовке Киевской области произошел пожар, в результате которого были эвакуированы 13 человек, в том числе 5 детей, а два человека отравились угарным газом.

Общество •   •  5209 просмотра
На Киевщине произошел пожар в жилом доме: двое пострадавших

Один из крупнейших банков в США заявил об угрозе конфискации активов в рф

JPMorgan Chase столкнулся с потенциальной конфискацией своих активов в россии из-за исков российских банков, которые пытаются вернуть средства, заблокированные санкциями США.

Новости Мира •   •  4787 просмотра
Один из крупнейших банков в США заявил об угрозе конфискации активов в рф

Из российской оккупации спасли семью с подростком

Волонтеры организации Save Ukraine помогли эвакуировать 16-летнего парня и его семью с временно оккупированной Херсонской области, сейчас они находятся в безопасности и получают медицинскую и психологическую помощь.

Общество •   •  6987 просмотра
Из российской оккупации спасли семью с подростком

В Пентагоне заявили, что обеспокоены углублением отношений между КНДР и россией, что вместе с Ираном подпитывают рф

Министерство обороны США обеспокоено углублением связей между Северной Кореей и россией, которые вместе с Ираном подпитывают незаконную войну россии против Украины.

Война •   •  9786 просмотра
В Пентагоне заявили, что обеспокоены углублением отношений между КНДР и россией, что вместе с Ираном подпитывают рф

Байден связал экономические проблемы Китая, Индии и Японии с "ксенофобией"

Байден считает, что "ксенофобия" в Китае, Японии и Индии влияет на замедление экономического роста в этих странах.

Новости Мира •   •  6442 просмотра
Байден связал экономические проблемы Китая, Индии и Японии с "ксенофобией"

США обвинили рф в применении химического оружия против ВСУ и объявили новые санкции

США обвинили Россию в использовании химического оружия хлоропикрина против украинских войск и ввели новые санкции против российских организаций, причастных к программам по разработке химического и биологического оружия.

Война •   •  21076 просмотра
США обвинили рф в применении химического оружия против ВСУ и объявили новые санкции

На оккупированную территорию Луганщины россияне планируют завезти мобильные кинотеатры для согласованных фсб массовых мероприятий - ОВА

россияне планируют завезти на оккупированную Луганщину еще 10 передвижных кинотеатров для проведения массовых мероприятий, согласованных с фсб, пренебрегая при этом восстановительными работами в южном районе Рубежного.

Война •   •  16914 просмотра
На оккупированную территорию Луганщины россияне планируют завезти мобильные кинотеатры для согласованных фсб массовых мероприятий - ОВА

AP: полиция застрелила ученика возле школы в Висконсине после сообщения о ком-то с оружием

Ученик был застрелен полицией возле средней школы в Висконсине после сообщения о человеке с оружием, что привело к закрытию местных школ.

Новости Мира •   •  15260 просмотра
AP: полиция застрелила ученика возле школы в Висконсине после сообщения о ком-то с оружием