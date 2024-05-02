Армения и НАТО согласовали сотрудничество на 2024 год

Армения и НАТО согласовали программу военного сотрудничества на 2024 год и обозначили направления взаимодействия. Стороны провели консультации во время визита заместителя начальника Генштаба Армении Артура Ерояна в штаб-квартиру Альянса в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении, пишет УНН.

Детали

29-30 апреля делегация Армении приняла участие в ежегодных обсуждениях Министерства обороны страны и Программы развития оборонного образования НАТО в штаб-квартире Альянса.

Во время встречи обсудили стороны согласовали программу сотрудничества на 2024 год и наметили перспективы сотрудничества на 2025 год, - говорится в сообщении.



В рамках встречи Артур Ероян также провел личную беседу с директором сотрудничества в области безопасности Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенантом Дачаном Тибериу Шербаном.

Были обсуждены нынешние программы военного сотрудничества и возможности их расширения.

Минобороны Армении также сообщило, что сейчас страна участвует в военных учениях НАТО "Храбрый воин". С 30 апреля медицинский батальон минобороны страны находится на полигоне в Венгрии. В маневрах принимают участие военно-медицинские подразделения из 32 стран. Учения продлятся до 10 мая.

Напомним

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения больше не может полагаться на Россию как на своего главного военного и оборонного партнера и должна наладить более тесные связи с США, Францией, Индией и Грузией.