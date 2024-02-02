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Вірменія більше не може покладатись на рф у своїх військових потребах - Пашинян

Вірменія більше не може покладатись на рф у своїх військових потребах - Пашинян

Київ • УНН

 • 22893 перегляди

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія більше не може покладатися на росію як на свого головного військового і оборонного партнера і має налагодити тісніші зв'язки зі США, Францією, Індією та Грузією.

Вірменія більше не може покладатись на росію, як на основного військового та оборонного партнера. Як передає Reuters про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, пише УНН.

Деталі 

За його словами, Вірменії необхідно налагоджувати тісніші зв'язки зі Сполученими Штатами, Францією, Індією та Грузією.

Прем'єр-міністр Вірменії заявив, що рф не постачала вже оплачену зброю24.11.23, 17:46 • 25203 перегляди

Коментуючи реформу збройних сил Вірменії він підкреслив, що уряд повинен розуміти з ким можна підтримувати військово-технічні та оборонні відносини

Раніше ця проблема була простою, тому що такого питання не було і не було складнощів у створенні концепції. Раніше 95-97% наших оборонних відносин були з російською федерацією. Зараз цього не може бути як з об'єктивних, так і з суб'єктивних причин

- резюмував Пашинян.

Доповнення

У виданні зауважили, що Вірменія - крихітна колишня радянська республіка, що межує з Грузією, Азербайджаном, Іраном і Туреччиною, яка довгий час покладалася на росію як на союзника.

Проте Пашинян заявив, що росія підвела Вірменію, коли Азербайджан блискавичну військову операцію задля повернення Нагірного Карабаху.

У Reuters також зауважили, що Пашинян розлютив Кремль, поставивши під сумнів основи їхнього оборонного альянсу.

Нагадаємо

Восени минулого року, Вірменія та США провели спільні військові навчання. У них беруть участь 85 солдатів США та 175 вірменських військовослужбовців

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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