Армения больше не может полагаться на рф в своих военных нуждах - Пашинян

Армения больше не может полагаться на россию, как на основного военного и оборонного партнера. Как передает Reuters об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет УНН.

Детали

По его словам, Армении необходимо налаживать более тесные связи с Соединенными Штатами, Францией, Индией и Грузией.

Премьер-министр Армении заявил, что рф не поставляла уже оплаченное оружие

Комментируя реформу вооруженных сил Армении он подчеркнул, что правительство должно понимать с кем можно поддерживать военно-технические и оборонные отношения

Раньше эта проблема была простой, потому что такого вопроса не было и не было сложностей в создании концепции. Раньше 95-97% наших оборонных отношений были с российской федерацией. Сейчас этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам - резюмировал Пашинян.

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В издании отметили, что Армения - крошечная бывшая советская республика, граничащая с Грузией, Азербайджаном, Ираном и Турцией, которая долгое время полагалась на россию как на союзника.

Однако Пашинян заявил, что россия подвела Армению, когда Азербайджан молниеносную военную операцию для возвращения Нагорного Карабаха.

В Reuters также отметили, что Пашинян разозлил Кремль, поставив под сомнение основы их оборонного альянса.

Напомним,

Осенью прошлого года, Армения и США провели совместные военные учения. В них участвуют 85 солдат США и 175 армянских военнослужащих

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