Армения больше не может полагаться на рф в своих военных нуждах - Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения больше не может полагаться на россию как на своего главного военного и оборонного партнера и должна наладить более тесные связи с США, Францией, Индией и Грузией.
Иран не начнет войну, но ответит на любые запугивания - президент
Президент Ирана Раиси заявил, что Иран не начнет войну, но даст решительный ответ любому, кто попытается его запугать, на фоне сообщений о том, что США одобрили удары по иранским объектам в Ираке и Сирии.
93% жителей Японии негативно относятся к россии - посол Украины
Японцы негативно относятся к россии из-за ее вторжения в Украину: согласно недавнему правительственному опросу, 93% опрошенных негативно относятся к ней.
В Ровенской области столкнулись грузовик и микроавтобус: погибли три человека
В Ровенской области столкнулись грузовик и микроавтобус, в результате чего погибли водитель микроавтобуса и двое пассажиров.
В Японии находится около 2 тыс. украинских беженцев - посол
Около 2 000 украинских беженцев сейчас находятся в Японии, спасаясь от российского вторжения в Украину.
В результате удара по аэродрому Бельбек погиб российский генерал Татаренко - СМИ
В результате удара по оккупированному россиянами аэродрому Бельбек, что в Крыму, вероятно, погиб российский генерал-лейтенант Александр Татаренко.
Фермеры блокируют границу между Бельгией и Нидерландами
Фермеры в Бельгии и Нидерландах блокируют пограничные переходы в знак протеста против налогов, роста расходов, дешевого импорта и бюрократии, которые негативно влияют на их отрасль.
Самый масштабный контакт за пять лет: правительство, предприниматели и мэры пострадавших городов посетят Японию, чтобы говорить о послевоенном восстановлении Украины
Премьер-министр Украины и бизнес-делегация встретятся с японским правительством 19-20 февраля для подписания соглашений в сфере промышленности, энергетики, сельского хозяйства и транспорта, что поможет восстановлению Украины.
В Кривом Роге после атаки дрона всем обесточенным снова подали свет - Минэнерго
В Кривом Роге восстановлено электроснабжение всех потребителей, обесточенных в результате атаки вражеских беспилотников на энергетические объекты.
россияне "случайно" сбросили еще одну авиабомбу на ВОТ Луганщины
Российский самолет 1 февраля случайно "сбросил" бомбу ФАБ-500 во временно оккупированном районе Зимогорье Луганской области.