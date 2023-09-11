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Актуальне
Вірменія та США розпочали спільні військові навчання

Вірменія та США розпочали спільні військові навчання

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Вірменія та США розпочали спільні військові навчання. У них беруть участь 85 солдатів США та 175 вірменських військовослужбовців, передає УНН із посиланням на Вarrons.

Цитата

Вірменія і США проводять спільні військові навчання на тлі зростаючого розчарування Вірменії тим, що росія не змогла забезпечити її безпеку в умовах зростання напруженості з Азербайджаном.

Вірменія, яка раніше була союзницею росії, прагне зміцнити зв'язки з США. А спільні військові навчання є одним із кроків у цьому напрямку.

Наразі відомо, що у навчаннях беруть участь 85 солдатів США та 175 вірменських військовослужбовців. Вони навчатимуться спільним операціям, таким як патрулювання, охорона та захоплення об'єктів. Це допоможе підготувати 12-ту миротворчу бригаду Вірменії до відповідності стандартам НАТО для оцінки цього року.

Доповнення

Крім того, аналітики вважають, що росія втрачає свій вплив на Кавказі. Вірменія не єдина країна, яка розчарована в москві. Азербайджан і Туреччина також прагнуть посилити свої зв'язки із Заходом.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що Вірменія та США з 11 по 20 вересня проведуть спільні навчання EAGLE PARTNER 2023 у рамках підготовки до участі у міжнародних миротворчих місіях. 

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