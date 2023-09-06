Вірменія та США проведуть спільні військові навчання

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"У рамках підготовки до участі у міжнародних миротворчих місіях з 11 по 20 вересня у Вірменії, зокрема, у Навчальному центрі "Зар" Миротворчої бригади та Навчальному центрі "Н" Міністерства оборони Вірменії, відбудуться спільні вірменсько-американські навчання "EAGLE PARTNER 2023", - інформує відомство.

Деталі

Зазначається, що навчання передбачають виконання завдань зі стабілізації між сторонами конфлікту під час миротворчої місії. Метою навчань є підвищення рівня взаємосумісності підрозділу, який бере участь у міжнародних миротворчих місіях в рамках миротворчих операцій, обмін передовим досвідом у сфері управління та тактичного зв'язку, а також підвищення готовності вірменського підрозділу до запланованої оцінки "Концепції оперативних спроможностей" НАТО/ПРМ (ПРМ - програма "Партнерство заради миру" - ред.).

"В рамках підготовки до миротворчих місій підрозділи, які готуються до міжнародних миротворчих операцій, часто беруть участь у подібних спільних навчаннях і тренуваннях в країнах-партнерах", - додало Міноборони.

Довідково

Зазначається, що відносини Вірменії з НАТО почалися у 1992 році, коли Вірменія приєдналася до Ради північноатлантичного співробітництва. На зміну цьому форуму для діалогу 1997 року прийшла Рада євроатлантичного партнерства, яка об'єднує всіх союзників і країни-партнери в євроатлантичному регіоні.

Двостороння співпраця розпочалася, коли Вірменія приєдналася до програми "Партнерство заради миру" (ПРМ) 1994 року.

Вірменія є активним учасником операції під керівництвом НАТО в Косово. Програму співробітництва Вірменії з НАТО викладено в Плані дій індивідуального партнерства (IPAP), який було спільно погоджено. Широкий спектр IPAP означає, що Вірменія співпрацює з НАТО не тільки у сфері оборони, а й з питань політики та безпеки, демократичних стандартів, верховенства закону та боротьби з корупцією.

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