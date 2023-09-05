У Вірменії заговорили про визнання юрисдикції МКС. У рф вимагають пояснень

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«Ми вже запросили у вірменської сторони роз'яснення щодо цього і визначатимемося з нашими подальшими кроками, виходячи зі змісту відповіді Єревана», — наголосила захарова.

Нагадаємо

2 вересня уряд Вірменії просить Національні збори (парламент) ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Після ратифікації Договір про МКС мають ухвалити в Вірменії в якості закону, а також документ має підписати Президент, тільки після цього Римський статут набуде чинності.