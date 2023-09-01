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Уряд Вірменії направив Римський статут до Парламенту на ратифікацію

Уряд Вірменії направив Римський статут до Парламенту на ратифікацію

Київ • УНН

 • 602373 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Уряд Вірменії просить Національні збори (парламент) ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду. Про це повідомляють вірменські ЗМІ, посилаючись на свої джерела в уряді, передає УНН.

Цитата

“За словами прес-секретаря голови Національних зборів, проєкт буде опубліковано до кінця дня. Проєкт обговорюватиметься в парламенті за звичайною процедурою, тобто протягом найближчого місяця Римський статут буде обговорено в комісії з державно-правових питань, а потім — на пленарному засіданні парламенту”, — поділилися деталями в Радіо Азатутюн.

Деталі

Після ратифікації Договір про МКС мають ухвалити в Вірменії в якості закону, а також документ має підписати Президент, тільки після цього Римський статут набуде чинності.

Однак, станом на 23:00 (за Києвом) документ на сайті уряду так і не опублікували. Тому незрозуміло, чи є у надісланому документі застереження або якийсь пункт, пов'язаний із можливим арештом президента росії.

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Саме на підставі Римського статуту Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії Володимира путіна за підозрою в незаконній депортації та переміщенні українських дітей. Це означає, що будь-яка країна-підписант Римського статуту має видати путіна міжнародному правосуддю, якщо він до неї приїде.

Зазначимо так само, що Вірменія перебуває з росією в одній Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Тому раніше в росії висловили занепокоєння, щодо прагнення Вірменії ратифікувати Римський статут. Росіяни вважають, що таке рішення містить ризики для союзницьких відносин між їхніми державами. Однак, віцеспікер НР Акоп Аршакян заявив, що документ жодним чином не спрямований проти росії, а слугуватиме запобіганню азербайджанських зазіхань на суверенну територію Вірменії.

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Додатково

У березні цього року Конституційний суд Вірменії постановив, що Римський статут Міжнародного кримінального суду відповідає Конституції країни. За тиждень до цього Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента посії путіна.

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