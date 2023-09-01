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Правительство Армении направило Римский статут в Национальное собрание на ратификацию

Правительство Армении направило Римский статут в Национальное собрание на ратификацию

Киев • УНН

 • 602370 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Правительство Армении просит Национальное собрание (парламент) ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда. Об этом сообщают армянские СМИ, ссылаясь на свои источники в правительстве, передаёт УНН.

Цитата

“По словам пресс-секретаря председателя Национального собрания, проект будет опубликован до конца дня. Проект будет обсуждаться в парламенте по обычной процедуре, то есть, в течение ближайшего месяца Римский статут будет обсужден в комиссии по государственно-правовым вопросам, а затем — на пленарном заседании парламента”, — поделили деталями в Радио Азатутюн.

Детали

После ратификации Договор о МУС должен быть принят в Армении в качестве закона и подписан президентом, только после этого Римский статут вступит в силу.

Однако, по состоянию на 23:00 (по Киеву) документ на сайте правильства так и не опубликовали. Потому неясно, есть ли в направленном документе оговорка или какой-либо пункт, связанный с возможным арестом президента россии.

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Именно на основании Римского статута Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента россии владимира путина по подозрению в незаконной депортации и перемещении украинских детей. Это означает, что любая страна-подписант Римского статута должна выдать путина международному правосудию, если он в нее приедет.

Отметим так же, что Армения состоит с россией в одной Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ),
Потому ранее в россии выразили беспокойство, касательно стремления Армении ратифицировать Римский статут. Россияне считают, что такое решение содержит риски для союзнических отношений между их государствами. Однако, вице-спикер НС Акоп Аршакян заявил, что документ никоим образом не направлен против россии, а послужит предотвращению азербайджанских посягательств на суверенную территорию Армении.

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Дополнительно

В марте этого года Конституционный суд Армении постановил, что Римский статут Международного уголовного суда соответствует Конституции страны. За неделю до этого Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента россии путина.

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