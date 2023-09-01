Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле, заявляют о жертвах

Детали

В Минобороны Армении заявили, что азербайджанская армия атаковала ее позиции в районе города Сотк. Азербайджан выдвинул встречные обвинения, обвинив армянскую сторону в обстреле позиций в Кельбаджарском районе с использованием беспилотников.

Армянские власти сообщили о гибели двух армянских военнослужащих, азербайджанские власти - о ранении трех азербайджанских военных.

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Война в Карабахе длилась 44 дня и закончилась в ночь на 10 ноября 2020 года подписанием трехстороннего (Армения, Азербайджан и россия) соглашения, по результатам которого под контроль Азербайджана вернулись районы вокруг Карабаха, а также историческая столица региона Шуша.

Несмотря на окончание боевых действий, обострения на приграничных территориях происходят регулярно.

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