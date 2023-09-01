Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле, заявляют о жертвах
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле своих территорий вдоль их общей границы к северо-западу от Нагорного Карабаха. Об этом сообщает российская служба ВВС, пишет УНН.
Детали
В Минобороны Армении заявили, что азербайджанская армия атаковала ее позиции в районе города Сотк. Азербайджан выдвинул встречные обвинения, обвинив армянскую сторону в обстреле позиций в Кельбаджарском районе с использованием беспилотников.
Армянские власти сообщили о гибели двух армянских военнослужащих, азербайджанские власти - о ранении трех азербайджанских военных.
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Война в Карабахе длилась 44 дня и закончилась в ночь на 10 ноября 2020 года подписанием трехстороннего (Армения, Азербайджан и россия) соглашения, по результатам которого под контроль Азербайджана вернулись районы вокруг Карабаха, а также историческая столица региона Шуша.
Несмотря на окончание боевых действий, обострения на приграничных территориях происходят регулярно.
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