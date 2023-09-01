Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в обстрілі, заявляють про жертви

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У Міноборони Вірменії заявили, що азербайджанська армія атакувала її позиції в районі міста Сотк. Азербайджан висунув зустрічні звинувачення, звинувативши вірменську сторону в обстрілі позицій у Кельбаджарському районі з використанням безпілотників.

Вірменська влада повідомила про загибель двох вірменських військовослужбовців, азербайджанська влада - про поранення трьох азербайджанських військових.

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Війна в Карабасі тривала 44 дні й закінчилася в ніч на 10 листопада 2020 року підписанням тристоронньої (Вірменія, Азербайджан і росія) угоди, за результатами якої під контроль Азербайджану повернулися райони навколо Карабаху, а також історична столиця регіону Шуша.

Попри закінчення бойових дій, загострення на прикордонних територіях відбуваються регулярно.

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