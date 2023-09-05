В Армении заговорили о признании юрисдикции МУС. У рф требуют объяснений

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. В рф требуют от Еревана разъяснения относительно ратификации парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест президента россии владимира путина, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Цитата

«Мы уже запросили у армянской стороны разъяснения по этому поводу и будем определяться с нашими дальнейшими шагами, исходя из содержания ответа Еревана», — подчеркнула Захарова.

Напомним

2 сентября правительство Армении просит Национальное собрание (парламент) ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда.

После ратификации Договор об МУС должны принять в Армении в качестве закона, а также документ должен подписать Президент, только после этого Римский статут вступит в силу. 

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