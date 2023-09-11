Армения и США начали совместные военные учения

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Армения и США проводят совместные военные учения на фоне растущего разочарования Армении тем, что россия не смогла обеспечить ее безопасность в условиях роста напряженности с Азербайджаном.

Армения, которая ранее была союзницей россии, стремится укрепить связи с США. А совместные военные учения являются одним из шагов в этом направлении.

Известно, что в учениях принимают участие 85 солдат США и 175 армянских военнослужащих. Они будут учиться совместным операциям, таким как патрулирование, охрана и захват объектов. Это поможет подготовить 12-ю миротворческую бригаду Армении к соответствию стандартам НАТО для оценки в этом году.

Дополнение

Кроме того, аналитики считают, что россия теряет свое влияние на Кавказе. Армения не единственная страна, которая разочарована в москве. Азербайджан и Турция также стремятся усилить свои связи с Западом.

Напомним

Ранее сообщалось, что Армения и США с 11 по 20 сентября проведут совместные учения EAGLE PARTNER 2023 в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях.