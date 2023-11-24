Премьер-министр Армении заявил, что рф не поставляла уже оплаченное оружие
Киев • УНН
Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения заплатила россии за еще не поставленное оружие, и сейчас продолжаются дискуссии по решению этого вопроса, включая возможное уменьшение долга Армении перед россией.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу, 24 ноября, заявил, что россия еще не поставила оружие, за которое его страна уже заплатила, но заметил, что переговоры по поиска решений по этому вопросу продолжаются. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационное агентство "Новости Армении".
Детали
"Да, такая проблема есть", заявил премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на видеовопросы граждан в прямом эфире, по поводу того, что Армения заплатила России значительные суммы за оружие, но не получила его, а также не вернула деньги.
Также глава армянского правительства сообщил, что сейчас ведутся дискуссии о механизмах решения этой проблемы.
Цитата
Одним из вариантов [для решения вопроса] может быть сокращение армянского долга, который выплачивают России
При этом Пашинян завуалировано сослался на агрессивное вторжение рф в Украину, сказав: "мы знаем, что россия сама нуждается в оружии".
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Справочно
Отношения между россией и Арменией, которые являются союзниками по договору ОДКБ, обострились в последние месяцы. Пашинян обвинил Москву в том, что она не поддерживает его страну в конфликте с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. На этой неделе Армения решила отклонить саммит Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), военного альянса, членом которого она является и который возглавляет Россия.
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Премьер-министр Армении заявил, что рф не поставляла уже оплаченное оружие
Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения заплатила россии за еще не поставленное оружие, и сейчас продолжаются дискуссии по решению этого вопроса, включая возможное уменьшение долга Армении перед россией.
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