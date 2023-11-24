"Нагнетание напряженности в Европе": спикер кремля песков считает инициативу "Военного Шенгена" развитием противостояния НАТО с рф
Киев • УНН
Представитель кремля дмитрий песков рассматривает инициативу "военного Шенгена" как эскалацию напряженности между НАТО и россией, утверждая, что Европа игнорирует беспокойство россии по поводу безопасности.
Спикер кремля дмитрий песков заявил, что идея создания "военного Шенгена", является признаком "нагнетания напряженности в Европе" и "имеет свои последствия". Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Цитата
Альянс всегда считал нашу страну условным противником. Сейчас он считает нашу страну очевидным противником. Это не что иное, как нагнетание напряженности в Европе, которое имеет свои последствия
Также он добавил, что подобные идеи и заявления подчеркивают, что в Европе "не желают прислушиваться к беспокойствам" рф. По словам спикера кремля, в Европе "абстрагируются от незыблемого принципа неделимости безопасности".
Напомним
Начальник логистического командования НАТО генерал-лейтенант Александр Солфранк в интервью СМИ от 23 ноября, заявил, что бюрократическая волокита замедляет передвижение войск в Европе, ставя под угрозу готовность к потенциальному конфликту с Россией. Но он хотел бы видеть зону свободного военного прохода, похожую на политическую шенгенскую зону.
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"Нагнетание напряженности в Европе": спикер кремля песков считает инициативу "Военного Шенгена" развитием противостояния НАТО с рф
Представитель кремля дмитрий песков рассматривает инициативу "военного Шенгена" как эскалацию напряженности между НАТО и россией, утверждая, что Европа игнорирует беспокойство россии по поводу безопасности.
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