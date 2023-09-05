Вірменія відкликала свого представника ОДКБ та призначила його послом у Нідерландах

ukru
29 березня, 17:57 • 272288 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 361787 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 300968 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 336058 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 301055 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 219986 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204682 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164394 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535530 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175512 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9 м/с
89 %
744 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

30 березня, 13:46 • 60481 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

30 березня, 13:56 • 72270 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 79390 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 83277 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 56238 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 392694 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 535530 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569047 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566084 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 465949 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205141 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 361787 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175180 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166082 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 136994 перегляди
Актуальне
Вірменія відкликала свого представника ОДКБ та призначила його послом у Нідерландах

Вірменія відкликала свого представника ОДКБ та призначила його послом у Нідерландах

Київ • УНН

 • 569328 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Президент Вірменії відкликав свого постійного і уповноваженого представника в Організації Договору про колективну безпеку і призначив його послом у Нідерландах. Відповідні укази щодо Віктора Біягова опубліковані на сайті Президента Вірменії, передає УНН.

Даталі

Згідно з останніми розпорядженнями Президента Вірменії Ваагна Хачатуряна, Віктор Біягов отримав одразу дві нові посади. Його призначили не тільки послом у Нідерландах, а ще й дали “портфель” представника Вірменії в Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

В указі глави держави також ідеться, що рішення ухвалено за поданням прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Захід повинен дати рф гарантії безпеки і не приймати Україну до НАТО — представник Орбана 

Додатково

Біягов був постпредом Вірменії в ОДКБ з 2018 року.

ОДКБ — це військово-політична міжнародна організація, створена державами СНД у 2003 році. Її часто називають аналогом НАТО на пострадянському просторі. Станом на 2023 рік туди входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан.

Нагадаємо

Нещодавно Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що залежність його країни у сфері безпеки від одного центру, Росії, є стратегічною помилкою. Він додав, що Єреван зараз намагається диверсифікувати безпекову політику.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Латвії пройдуть навчання НАТО з планування операцій

А наступного дня, після заяви прем'єр-міністра Вірменії, Президент Європейського комітету з розвитку НАТО Гюнтер Фелінгер звернувся до Вірменії із закликом вступити до Альянсу. У соцмережі Х він опублікував пост, і підкреслив, що, “тільки спільне членство Вірменії та Азербайджану в НАТО і вигнання Росії з Південного Кавказу може забезпечити мир на Кавказі”.

Раніше в Росії висловили занепокоєння, щодо прагнення Вірменії ратифікувати Римський статут. Росіяни вважають, що рішення містить ризики для союзницьких відносин між їхніми державами. Однак, Акоп Аршакян заявив, що документ жодним чином не спрямований проти Росії, а слугуватиме запобіганню азербайджанських зазіхань на суверенну територію Вірменії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.88
Bitcoin
$82,415.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,123.20
Ethereum
$1,805.04