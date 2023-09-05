Вірменія відкликала свого представника ОДКБ та призначила його послом у Нідерландах
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Президент Вірменії відкликав свого постійного і уповноваженого представника в Організації Договору про колективну безпеку і призначив його послом у Нідерландах. Відповідні укази щодо Віктора Біягова опубліковані на сайті Президента Вірменії, передає УНН.
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Згідно з останніми розпорядженнями Президента Вірменії Ваагна Хачатуряна, Віктор Біягов отримав одразу дві нові посади. Його призначили не тільки послом у Нідерландах, а ще й дали “портфель” представника Вірменії в Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).
В указі глави держави також ідеться, що рішення ухвалено за поданням прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.
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Біягов був постпредом Вірменії в ОДКБ з 2018 року.
ОДКБ — це військово-політична міжнародна організація, створена державами СНД у 2003 році. Її часто називають аналогом НАТО на пострадянському просторі. Станом на 2023 рік туди входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан.
Нагадаємо
Нещодавно Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що залежність його країни у сфері безпеки від одного центру, Росії, є стратегічною помилкою. Він додав, що Єреван зараз намагається диверсифікувати безпекову політику.
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А наступного дня, після заяви прем'єр-міністра Вірменії, Президент Європейського комітету з розвитку НАТО Гюнтер Фелінгер звернувся до Вірменії із закликом вступити до Альянсу. У соцмережі Х він опублікував пост, і підкреслив, що, “тільки спільне членство Вірменії та Азербайджану в НАТО і вигнання Росії з Південного Кавказу може забезпечити мир на Кавказі”.
Раніше в Росії висловили занепокоєння, щодо прагнення Вірменії ратифікувати Римський статут. Росіяни вважають, що рішення містить ризики для союзницьких відносин між їхніми державами. Однак, Акоп Аршакян заявив, що документ жодним чином не спрямований проти Росії, а слугуватиме запобіганню азербайджанських зазіхань на суверенну територію Вірменії.