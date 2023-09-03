У Латвії пройдуть навчання НАТО по плануванню операцій
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. З 3 по 15 вересня в Ризі, столиця Латвії, пройдуть навчання НАТО з планування операцій Steadfast Pyramid 2023. Про це повідомляє УНН з посиланням на Delfi.
Деталі
У навчаннях візьмуть участь вищі та старші офіцери країн-членів НАТО та країни-партнера Швеції, повідомили агентству LETA Департамент зв'язку Об'єднаного штабу Національних збройних сил.
Мета навчань Steadfast Pyramid та Steadfast Pinnacle – удосконалення здібностей вищих та старших офіцерів та командирів до планування та проведення спільних операцій.
Steadfast Pyramid 2023, що триватиме до 8 вересня, — перша частина навчань, організованих Командуванням трансформації НАТО та Верховним головнокомандувачем Союзних сил НАТО в Європі. У ній беруть участь вищі та старші офіцери для вдосконалення навичок планування персоналу.
У свою чергу, друга частина навчань "Стійка вершина-2023" пройде з 10 по 15 вересня і включатиме підготовку командирів вищої ланки в галузі оперативного планування.
Довідково
Навчання Steadfast Pyramid та Steadfast Pinnacle проводяться в Латвії з 2011 року. Під час навчання Латвія вдосконалює можливості підтримки приймаючої країни та навички співпраці з іншими членами НАТО та стратегічними регіональними партнерами.
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