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В Латвии пройдут учения НАТО по планированию операций

В Латвии пройдут учения НАТО по планированию операций

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. С 3 по 15 сентября в Риге, столица Латвии, пройдут учения НАТО по планированию операций Steadfast Pyramid 2023. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.

Детали 

В учениях примут участие высшие и старшие офицеры стран-членов НАТО и страны-партнера Швеции, сообщили агентству LETA в Департаменте связи Объединенного штаба Национальных вооруженных сил.

Цель учений Steadfast Pyramid и Steadfast Pinnacle – совершенствование способностей высших и старших офицеров и командиров к планированию и проведению совместных операций.

Steadfast Pyramid 2023, которая продлится до 8 сентября, — первая часть учений, организованных Командованием трансформации НАТО и Верховным главнокомандующим Союзных сил НАТО в Европе. В ней участвуют высшие и старшие офицеры для совершенствования навыков планирования персонала.

В свою очередь, вторая часть учений "Устойчивая вершина-2023" пройдет с 10 по 15 сентября и будет включать подготовку командиров высшего звена в области оперативного планирования.

Справочно 

Учения Steadfast Pyramid и Steadfast Pinnacle проводятся в Латвии с 2011 года. Во время обучения Латвия совершенствует возможности поддержки принимающей страны и навыки сотрудничества с другими членами НАТО и стратегическими региональными партнерами.

Напомним

В Польше состоялся курс по гражданско-военному сотрудничеству по стандартам НАТО для украинских военных.




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