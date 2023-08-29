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У Польщі українські військові пройшли навчання за стандартами НАТО

У Польщі українські військові пройшли навчання за стандартами НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Польщі відбувся курс з цивільно-військового співробітництва за стандартами НАТО для українських військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі 

Курс проходив на базі Центру підготовки до іноземних місій польських збройних сил, у рамках багатостороннього співробітництва з представники США, Великої Британії, Італії та Республіки Польща. У курсі взяли участь військовослужбовці підрозділів ЦВС ЗСУ всіх рівнів військового управління, від тактичного до стратегічного.

Протягом тижня учасники вивчали планування та проведення  заходів цивільно-військового співробітництва, основи міжнародного гуманітарного права, розглядали процес прийняття військових рішень за стандартами НАТО, оцінювання стану цивільного середовища, розгортання та функціонування центрів цивільно-військового співробітництва, а також переймали міжнародний досвід з цивільно-військової взаємодії та захисту цивільного населення у збройних конфліктах.

Зазначається, що українські CIMIC ознайомили міжнародних партнерів з особливостями цивільно-військового співробітництва ЗСУ, в реаліях російсько-української війни. Вони поділилися власним досвідом роботи, вручили пам’ятні подарунки та подякували організаторам за підтримку українського народу. 

Доповнення

Для навчання українських бійців у Європі не вистачає вузькопрофільних перекладачів, які б володіли технічним військом словниковим запасом. 

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