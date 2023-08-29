В Польше украинские военные прошли учения по стандартам НАТО

Детали

Курс проходил на базе Центра подготовки к иностранным миссиям польских вооруженных сил, в рамках многостороннего сотрудничества с представителями США, Великобритании, Италии и Республики Польша. В курсе приняли участие военнослужащие подразделений ЦВС ВСУ всех уровней военного управления, от тактического до стратегического.

В течение недели участники изучали планирование и проведение мероприятий гражданско-военного сотрудничества, основы международного гуманитарного права, рассматривали процесс принятия военных решений по стандартам НАТО, оценку состояния гражданской среды, развертывание и функционирование центров гражданско-военного сотрудничества, а также перенимали международный опыт по гражданско-военному взаимодействию и защите гражданского населения в вооруженных конфликтах.

Отмечается, что украинские CIMIC ознакомили международных партнеров с особенностями гражданско-военного сотрудничества ВСУ, в реалиях российско-украинской войны. Они поделились собственным опытом работы, вручили памятные подарки и поблагодарили организаторов за поддержку украинского народа.

Дополнение

Для обучения украинских бойцов в Европе не хватает узкопрофильных переводчиков, которые бы владели техническим войском словарным запасом.