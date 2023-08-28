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Технічна мова: українські військві під час навчання у ЄС зтикнулись з дефіцитом вузькопрофільних перекладачів

Технічна мова: українські військві під час навчання у ЄС зтикнулись з дефіцитом вузькопрофільних перекладачів

Київ • УНН

 • 731076 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Для навчання українських бійців у Європі не вистачає вузькопрофільних перекладачів, які б володіли технічним військом словниковим запасом, пише Financial Times, передає УНН.

Деталі

Навчити недосвідчених солдатів керувати танком на передовій всього за шість тижнів ніколи не було легким завданням. Але коли німецькі, голландські та данські офіцери зібралися на Північі Німеччини, щоб навчати українських солдатів, вони не очікували, що брак компетентних перекладачів стане головною проблемою, зазначає видання.

"Великою проблемою є переклад слів, які використовуються у військовому або технічному контексті. Слова, які ніхто не використовує в повсякденному житті", - сказав голландський бригадний генерал, який є заступником глави багатонаціональної навчальної місії ЄС, створеної в листопаді минулого року для навчання українців різним видам зброї і тактики Мартін Бонн.

Київ і західні столиці надають перекладачів, у яких часто виникають проблеми з необхідним словниковим запасом. До кінця року 10 000 українських солдатів пройдуть навчання в Німеччині, що є частиною ширшої програми Заходу з оснащення українських збройних сил танками, артилерією та системами протиповітряної оборони, в рамках якої Київ відправив 63 000 новобранців для навчання в тренувальних таборах у Німеччині, Європі і США.

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Складна місцевість, складна електронна боротьба росії і використання нею безпілотників - ось три проблеми, з якими стикаються українські війська на місцях, сказав Бонн, голландський бригадний генерал.

"Це дуже складно. Ми шукаємо способи підготувати українців до дій у такому середовищі", - сказав він. 

Німеччина - не єдина країна, яка стикалася з проблемами перекладу під час програм навчання, зазначає видання.

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Схожа проблема виникла в Данії, де на авіабазі Скрідструп близько восьми українських пілотів і десятки допоміжного персоналу проходять підготовку для управління винищувачами F-16.

Данські військові заявили, що підготовка, яка стала ще більш актуальною після того, як Копенгаген взяв на себе спільну з Нідерландами обіцянку передати свої винищувачі Україні, затримується через допуск пілотів до служби безпеки. За словами чиновників, додатковими причинами затримання стали знання мови та перевірка здоров'я.

Європейські командири кажуть, що вони перебувають у тісному контакті зі своїми українськими колегами і прагнуть швидко реагувати на зворотний зв'язок і мінливі вимоги.

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Київ прагне до збільшення загальновійськової підготовки, що включає навчання з використанням танків, бронетехніки, артилерії, піхоти і безпілотників, щоб більш точно відтворити умови, що існують на полі бою.

Німеччина стала одним із найбільших у світі постачальників зброї Україні, але канцлера Олафа Шольца постійно звинувачують у затягуванні. Найбільша країна Європи врешті-решт погодилася на вимоги про постачання Києву танків "Леопард" - у січні.

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Нині точаться дебати щодо того, погоджуватися чи ні на запит Києва про крилаті ракети "Таурус", причому Шольц побоюється ризику ескалації відносин із москвою, нагадує видання.

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