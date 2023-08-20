Військове навчання на F-16 планують розпочати якомога скоріше - Рютте
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Наразі відбувається мовне навчання українських пілотів, військове навчання на винищувачах F-16 планують розпочати якомога скоріше. Про це повідомив премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським, передає УНН.
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«Наразі відбувається мовне навчання й у майбутньому у якому скоріше розпочнеться військове навчання, а потім воно перейде до Румунії, тобто це буде робитися дуже швидко та якомога скоріше для того, щоб передати літаки в Україну», - розповів Рютте.
За його словами, потрібно працювати над інфраструктурою, щоб ці літаки могли злетіти та сісти безпечно в Україні.
«Для цього потрібна інфраструктура. До цього потрібно підготуватися…Якомога скоріше з військовим навчаннями ми розпочнемо», - зазначив Рютте.
Доповнення
Нідерланди та Данія зобов’язуються передати Україні винищувачі F-16, коли будуть виконані умови для такої передачі.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про позитивне розв'язання питання постачання винищувачів F-16 Україні. Після тренування наших пілотів та інженерів, за словами глави держави, Україні передадуть 42 літаки.
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українські пілоти вже розпочали навчання на винищувачах західного зразку F-16. Втім, Україна отримає літаки після детальної підготовки льотчиків і технічного персоналу.