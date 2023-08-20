Нідерланди та Данія зобов’язуються передати F-16 Україні – премʼєр-міністр Нідерландів

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Марк Рютте зазначив, що неможливо проводити навчання у разі відсутності винищувачів.

Цитата

«Тобто для навчання треба доставка літаків. Сьогодні ми можемо оголосити, що Нідерланди та Данія зобов’язуються передати літаки F-16 Україні та українським Повітряним Силам тоді, коли будуть виконані умови для такої передачі», - сказав Рютте.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомив про позитивне розв'язання питання постачання винищувачів F-16 Україні. Після тренування наших пілотів та інженерів, за словами глави держави, Україні передадуть 42 літаки.

Голова МЗС Нідерландів Вопке Гукстра, слідом за міністром закордонних справ Данії підтвердив інформацію про те, що США дозволили відправити Україні винищувачі F-16, які Київ просив.