42 винищувача F-16 будуть в українському небі - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ.20 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив про позитивне вирішення питання постачання винищувачів F-16 Україні, передає УНН з посиланням на Telegram глави держави.
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"F-16. Проривна домовленість. Відсьогодні вже конкретика. Будуть в українському небі. Дякую, Нідерланди! Дякую, Марку! Дякую усім, хто допомагає! Переможемо!", - написав президент.
"Сьогодні робимо ще один крок на посилення повітряного щита України. F-16. Літаки, які ми використаємо, щоб тримати російських терористів подалі від українських міст і сіл. Ми з Марком Рютте домовились про кількість F-16, які будуть надані Україні – після тренування наших пілотів та інженерів. 42 літаки. І це лише початок. Дякую, Нідерланди!", - доповнив глава держави наступним повідомленням.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Нідерландів відвідав військову авіабазу. Світлини глави держави разом прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте на тлі винищувача F-16 опублікували ЗМІ.
Голова МЗС Нідерландів Вопке Гукстра, слідом за міністром закордонних справ Данії підтвердив інформацію про те, що США дозволили відправити Україні винищувачі F-16, які Київ просив.