Зеленський в Нідерландах відвідав військову авіабазу

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"Президент України Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте біля F-16 RNLAF на військовій авіабазі в Ейндховені, Нідерланди", - коментують фото ЗМІ.

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За словами президента, головною темою для обговорень під час візиту стануть винищувачі F-16 для України, для "захисту наших людей від російського терору". Також на порядку денному Глобальний саміт миру.

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