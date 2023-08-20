Зеленський в Нідерландах відвідав військову авіабазу
Київ • УНН
КИЇВ.20 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Нідерландів відвідав військову авіабазу. Світлини глави держави разом прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте на тлі винищувача F-16 опублікували ЗМІ.
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"Президент України Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте біля F-16 RNLAF на військовій авіабазі в Ейндховені, Нідерланди", - коментують фото ЗМІ.
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За словами президента, головною темою для обговорень під час візиту стануть винищувачі F-16 для України, для "захисту наших людей від російського терору". Також на порядку денному Глобальний саміт миру.
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