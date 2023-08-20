Зеленський прибув до Нідерландів: на порядку денному візиту – F-16 для України

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«Разом із першою леді й командою прибули до Нідерландів», - повідомив глава української держави.

Зеленський додав, що «попереду як завжди предметні переговори з паном Премʼєр-міністром Марком Рютте».

«Головне питання – F-16 для України, для захисту наших людей від російського терору. Стаємо сильнішими. Також на порядку денному Глобальний саміт миру, Формула миру, притягнення держави-терориста до відповідальності», - повідомив Президент.

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