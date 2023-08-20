Зеленский прибыл в Нидерланды: на повестке дня визита - F-16 для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Телеграмм-канале, что прибыл в Нидерланды, пишет УНН.
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«Вместе с первой леди и командой прибыли в Нидерланды», - сообщил глава украинского государства.
Зеленский добавил, что «впереди как всегда предметные переговоры с господином Премьер-министром Марком Рютте».
«Главный вопрос – F-16 для Украины, для защиты наших людей от российского террора. Становимся сильнее. Также на повестке дня Глобальный саммит мира, Формула мира, привлечение государства-террориста к ответственности», - сообщил Президент.
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