Зеленский в Нидерландах посетил военную авиабазу
Киев • УНН
КИЕВ.20 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Нидерланды посетил военную авиабазу. Фотографии главы государства вместе премьер-министром Нидерландов Марком Рютте на фоне истребителя F-16 опубликовали СМИ.
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"Президент Украины Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте возле F-16 RNLAF на военной авиабазе в Эйндховене, Нидерланды", - комментируют фото СМИ.
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По словам президента, главной темой для обсуждений во время визита станут истребители F-16 для Украины, для "защиты наших людей от российского террора". Также на повестке дня Глобальный саммит мира.
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