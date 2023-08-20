Зеленский в Нидерландах посетил военную авиабазу

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"Президент Украины Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте возле F-16 RNLAF на военной авиабазе в Эйндховене, Нидерланды", - комментируют фото СМИ.

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По словам президента, главной темой для обсуждений во время визита станут истребители F-16 для Украины, для "защиты наших людей от российского террора". Также на повестке дня Глобальный саммит мира.

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