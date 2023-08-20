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42 истребителя F-16 будут в украинском небе - Зеленский

Киев • УНН

 • 1417595 просмотра

КИЕВ.20 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о положительном решении вопроса поставки истребителей F-16 Украине, передает УНН со ссылкой на Telegram главы государства. 

Цитата

"F-16. Прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика. Будут в украинском небе. Спасибо, Нидерланды! Спасибо, Марк! Спасибо всем, кто помогает! Победим!", - написал президент.

"Сегодня делаем еще один шаг на усиление воздушного щита Украины. F-16. Самолеты, которые мы используем, чтобы держать российских террористов подальше от украинских городов и сел. Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине – после тренировка наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало. Спасибо, Нидерланды!", - дополнил глава государства следующим сообщением.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Нидерланды посетил военную авиабазу. Фотографии главы государства вместе премьер-министром Нидерландов Марком Рютте на фоне истребителя F-16 опубликовали СМИ.

Глава МИД Нидерландов Вопке Гукстра, вслед за министром иностранных дел Дании подтвердил информацию о том, что США разрешили отправить Украине истребители F-16, которые Киев просил.

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