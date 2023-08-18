Нідерланди, слідом за Данією, підтвердили схвалення відправки F-16 Україні

Цитата

“Ми вітаємо рішення Вашингтона відкрити шлях для відправки винищувачів F16 в Україну. Велика подяка Ентоні Блінкен за хорошу та швидку співпрацю. Тепер ми продовжимо обговорювати це питання з нашими європейськими партнерами”, — написав він у соцмережі X.

Доповнення

Перед цим міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен підтвердив, що США дозволили Данії та Нідерландам відправити в Україну винищувачі американського зразка F-16.

Однак, перед тим як Україна отримає літаки, українські пілоти повинні пройти підготовку.

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