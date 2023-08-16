Румунія навчатиме українських пілотів на F-16
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Румунія підтвердила участь у підготовці українських пілотів на винищувачах західного зразка F-16. Про це заявив президент країни Клаус Йоганніс у промові під час урочистостей з нагоди Дня ВМС Румунії, пише УНН.
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“Ми візьмемо участь у підготовці українських військових у рамках місії військової допомоги Європейського Союзу та розмістимо майбутній регіональний навчальний центр для пілотів F-16, центр , який служитиме як румунським, так і українським пілотам, а також пілотам з країн-членів Альянсу", - заявив Клаус Йоганніс.
Також запевнив, що Румунія продовжуватиме координацію в рамках Європейського Союзу для ефективного подолання численних наслідків війни в Україні.
“Ми й надалі підтримуватимемо європейський шлях Києва та виступатимемо за значну європейську допомогу Україні на всіх рівнях”, - додав президент Румунії.
Доповнення
Перша група з шести українських пілотів завершить навчання на винищувачах F-16 американського виробництва до літа наступного року. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на українських, європейських та американських чиновників на умовах анонімності.
Нагадаємо
У липні в Румунії заявили, що відкриють регіональний навчальний центр для пілотів винищувачів F-16. Він буде доступний для союзників і партнерів Румунії по НАТО, зокрема і для України.