Нидерланды, вслед за Данией, подтвердили одобрение отправки F-16 Украине

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Киев • УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра, вслед за министром иностранных дел Дании подтвердил информацию о том, что США разрешили отправить Украине истребители F-16, которые Киев просил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соцсети нидерландского министра.

Цитата

“Мы приветствуем решение Вашингтона открыть путь для отправки истребителей F16 в Украину. Большая благодарность Энтони Блинкену за хорошее и быстрое сотрудничество. Теперь мы продолжим обсуждать этот вопрос с нашими европейскими партнерами”, — написал он в соцсети X.

Дополнение

Перед этим министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен подтвердил, что США разрешили Дании и Нидерландам отправить в Украину истребители американского образца F-16.

Однако, перед тем как Украина получит самолеты, украинские пилоты должны пройти подготовку.

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