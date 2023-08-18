Данія підтвердила, що США схвалили відправку F-16 Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. США дозволили Данії та Нідерландам відправити в Україну винищувачі американського зразка F-16. Інформацію підтвердив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен данському телеканалу Nyheder у п'ятницю вранці, пише УНН.
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“Я можу підтвердити, що відбувся обмін листами між мною та Ентоні Блінкеном (держсекретарем США — ред.), який ґрунтується на тому, що ми з міністром оборони звернулися до США, щоб вивчити наші можливості”, — заявив Ларс Льокке Расмуссен.
Деталі
Зазначається, що літаки можуть бути відправлені в Україну, як тільки завершиться підготовка українських пілотів. Однак, як зазначив данський голова МЗС, рішення про те, коли саме Україна може отримати данські винищувачі F-16, ще не прийнято.
“Для початку, мова йде про те, щоб налагодити підготовку пілотів, — сказав він.
Також додав, що пізніше будуть вирішувати, чи безкоштовно відправляти літаки.
“Це питання ми обговорюємо з нашими союзниками”, — повідомив міністр.
Довідково
Данія має 43 винищувачі F-16, але з жовтня цього року країна отримає перші F-35 — новіший і більш досконалий тип винищувачів.
Нагадаємо
17 серпня агентство Reuters із посиланням на американського чиновника, повідомило, що Сполучені Штати схвалили відправку винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів для захисту від російських загарбників.