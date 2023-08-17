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США схвалили відправку в Україну F-16 з Данії та Нідерландів - Reuters

США схвалили відправку в Україну F-16 з Данії та Нідерландів - Reuters

Київ • УНН

 • 1026940 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Сполучені Штати схвалили відправку винищувачів F-16 в Україну з Данії та Нідерландів для захисту від російських загарбників. Це станеться щойно завершиться підготовка пілотів, повідомив американський чиновник Reuters у четвер, передає УНН.

Деталі

Україна активно шукала американські винищувачі F-16, щоб допомогти їй протистояти російській перевазі в повітрі.

Вашингтон надав Данії та Нідерландам офіційні запевнення, що Сполучені Штати прискорять затвердження всіх необхідних запитів третіх сторін на передачу F-16 Україні, щоб Україна отримала F-16, коли пілоти пройдуть навчання.

Данія та Нідерланди, дві країни, які очолюють навчальну коаліцію, нещодавно попросили ці гарантії.

Державний секретар Ентоні Блінкен надіслав листи своїм датським і нідерландським колегам із запевненням, що запити будуть схвалені, сказав чиновник.

Цитата

«Я пишу, щоб висловити повну підтримку Сполученими Штатами як передачі Україні винищувачів F-16, так і підготовки українських пілотів кваліфікованими інструкторами F-16», — сказав Блінкен у листі до двох офіційних осіб, копію якого побачило Reuters.

Блінкен сказав: «Залишається критично важливим те, що Україна здатна захистити себе від триваючої російської агресії та порушення її суверенітету».

Доповнення

За його словами, схвалення запитів третіх сторін дозволить Україні «в повній мірі скористатися своїми новими можливостями, щойно перший набір пілотів завершить навчання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ігнат про терміни отримання F-16: чи до кінця цього року, чи пізніше - іншого виходу в нас немає

Президент США Джо Байден схвалив програми підготовки українських пілотів на F-16 у травні, але поки що не було названо терміни поставок військових літаків.

16 серпня, Ігнат заявив, що Україна не отримає від союзників винищувачі F-16 найближчої осені чи зими, але, як би там не було, питання зрушило з місця.

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