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Ігнат про терміни отримання F-16: чи до кінця цього року, чи пізніше - іншого виходу в нас немає

Ігнат про терміни отримання F-16: чи до кінця цього року, чи пізніше - іншого виходу в нас немає

Київ • УНН

 • 967243 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Якими б не були терміни отримання Україною винищувачів F-16, у нас немає іншого виходу - ми потребуємо цього озброєння, заявив у четвер в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише УНН.

Цитата

"У мене запитали: в Америці заявили, що до кінця літа не отримають, так далі. Я відповів: коли б ми їх не отримали - у нас виходу іншого немає. Ми потребуємо цього озброєння. Чи це буде до кінця цього року, чи початок наступного, чи пізніше - іншого виходу в нас немає, як іти до своєї мети. Отака моя відповідь була тоді, така вона й зараз. Ми працюємо в тісних консультаціях... з західними партнерами, і України хотіла отримати винищувачі ще з початку цієї війни. (...) Україна зробила всі кроки для того, щоб це сталось якомога швидше", - зазначив Ігнат.

Нагадаємо

Напередодні, 16 серпня, Ігнат заявив, що Україна не отримає від союзників винищувачі F-16 найближчої осені чи зими, але, як би там не було, питання зрушило з місця.

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