Україна не отримає винищувачі F-16 цієї осені чи зими - Ігнат
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Україна не отримає від союзників винищувачі F-16 найближчої осені чи зими. Тому зараз необхідно посилити протиповітряну оборону. Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"Уже очевидно, що ми не зможемо захистити Україну літаками F-16 цієї осені та зими", - наголосив Ігнат.
За його словами, на літаки були великі надії, оскільки вони могли стати частиною протиповітряної оборони та допомогти захиститися від ракетного тероризму рф.
"Але, як там не було, питання зрушило з місця. Ми розуміємо, що наші льотчики найближчим часом навчатимуться. Але водночас посилення нашого ППО потрібно проводити", - додав речник Повітряних сил.
Нагадаємо
Перша група з шести українських пілотів завершить навчання на винищувачах F-16 американського виробництва до літа наступного року.