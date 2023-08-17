США одобрили отправку в Украину F-16 из Дании и Нидерландов - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Соединенные Штаты одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов для защиты от российских захватчиков. Это произойдет как только завершится подготовка пилотов, сообщил американский чиновник Reuters в четверг, передает УНН.
Детали
Украина активно искала американские истребители F-16, чтобы помочь ей противостоять российскому превосходству в воздухе.
Вашингтон предоставил Дании и Нидерландам официальные заверения, что Соединенные Штаты ускорят утверждение всех необходимых запросов третьих сторон на передачу F-16 Украине, чтобы Украина получила F-16, когда пилоты пройдут обучение.
Дания и Нидерланды, две страны, возглавляющие учебную коалицию, недавно запросили эти гарантии.
Государственный секретарь Энтони Блинкен направил письма своим датским и нидерландским коллегам с заверением, что запросы будут одобрены, сказал чиновник.
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«Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенными Штатами как передачи Украине истребителей F-16, так и подготовки украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16», — сказал Блинкен в письме к двум официальным лицам, копию которого увидело Reuters.
Блинкен сказал: «Остается критически важным то, что Украина способна защитить себя от продолжающейся российской агрессии и нарушения ее суверенитета».
Дополнение
По его словам, одобрение запросов третьих сторон позволит Украине «в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первый набор пилотов завершит обучение.
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Президент США Джо Байден одобрил программы подготовки украинских пилотов на F-16 в мае, но пока не были названы сроки поставок военных самолетов.
16 августа, спикер Воздушных Сил Юрий Игнат заявил, что Украина не получит от союзников истребители F-16 ближайшей осенью или зимой, но, как бы там ни было, вопрос сдвинулся с места.