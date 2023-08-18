Дания подтвердила, что США одобрили отправку F-16 Украине

Цитата

“Я могу подтвердить, что состоялся обмен письмами между мной и Энтони Блинкеном (госсекретарем США — ред.), который основывается на том, что мы с министром обороны обратились к США, чтобы изучить наши возможности”, — заявил Ларс Лёкке Расмуссен.

Детали

Отмечается, что самолеты могут быть отправлены в Украину, как только завершится подготовка украинских пилотов. Однако, как отметил датский глава МИД, решение о том, когда именно Украина может получить датские истребители F-16, еще не принято.

“Для начала, речь идет о том, чтобы наладить подготовку пилотов, — сказал он.

Также добавил, что позже будут решать, ли бесплатно отправлять самолеты.

“Этот вопрос мы обсуждаем с нашими союзниками”, — сообщил министр.

Справочно

Дания имеет 43 истребителя F-16, но с октября этого года страна получит первые F-35 — более новый и более совершенный тип истребителей.

Напомним

17 августа агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника, сообщило, что Соединенные Штаты одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов для защиты от российских захватчиков.