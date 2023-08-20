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Нидерланды и Дания обязуются передать F-16 Украине - премьер-министр Нидерландов

Киев • УНН

 • 893377 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Нидерланды и Дания обязуются передать Украине истребители F-16, когда будут выполнены условия для такой передачи. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

Марк Рютте отметил, что невозможно проводить учения в случае отсутствия истребителей.

Цитата

«То есть для обучения нужна доставка самолётов. Сегодня мы можем объявить, что Нидерланды и Дания обязуются передать самолеты F-16 Украине и украинским Воздушным Силам тогда, когда будут выполнены условия для такой передачи», - сказал Рютте.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о положительном решении вопроса поставки истребителей F-16 Украине. После тренировки наших пилотов и инженеров, по словам главы государства, Украине передадут 42 самолета.

Глава МИД Нидерландов Вопке Гукстра, вслед за министром иностранных дел Дании подтвердил информацию о том, что США разрешили отправить Украине истребители F-16, которые Киев просил.

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