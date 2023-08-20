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Военные учения на F-16 планируют начать как можно скорее - Рютте

Военные учения на F-16 планируют начать как можно скорее - Рютте

Киев • УНН

 • 785605 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Сейчас происходит языковое обучение украинских пилотов, военное обучение на истребителях F-16 планируют начать как можно скорее. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским, передает УНН.

Цитата

«Сейчас происходит языковое обучение и в будущем в котором скорее начнется военное обучение, а затем оно перейдет в Румынию, то есть это будет делаться очень быстро и как можно скорее для того, чтобы передать самолеты в Украину», - рассказал Рютте.

По его словам, нужно работать над инфраструктурой, чтобы эти самолеты могли взлететь и сесть безопасно в Украине.

«Для этого нужна инфраструктура. К этому нужно подготовиться… Как можно скорее с военным учениями мы начнем», - отметил Рютте.

Дополнение

Нидерланды и Дания обязуются передать Украине истребители F-16, когда будут выполнены условия для такой передачи.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщило положительном решении вопроса поставки истребителей F-16 Украине. После тренировки наших пилотов и инженеров, по словам главы государства, Украине передадут 42 самолета.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские пилоты уже начали обучение на истребителях западного образца F-16. Впрочем, Украина получит самолеты после детальной подготовки летчиков и технического персонала.

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