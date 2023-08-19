Резніков заявив, що навчання українських пілотів на F-16 уже розпочалось

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"Навчання вже розпочалися", – заявив Резніков.

Однак зазначив, що розкривати подробиці щодо тренувань українских пілотів не буде.

Міністр оборони України заявив, що до літакової коаліції увійшли 11 країн-партнерів . А лідерство щодо навчання взяли на себе Нідерланди та Данія.

Міністр підкреслив, що мінімальний термін на підготовку пілотів складає шість місяців. Однак, за його скільки саме треба часу для підготовки інженерів та техніків – невідомо.

"Хтось може швидше зможе. Люди талановиті. Але щоби не було ілюзій, може так статися, що частка льотчиків буде готова за 5 місяців, а інженери та техніки не будуть готові. А літак – дуже складна система. Одного пілота недостатньо. Щоби будувати виправдані очікування – мінімум 6 місяців. Але не розчаровуйтеся, якщо це буде більше", – сказав міністр оборони України.

Доповнення

Напередодні Резніков повідомив, що Сполучені Штати дали "зелене світло" для Нідерландів та Данії щодо поставок винищувачів F-16 для України.