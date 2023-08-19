Резников заявил, что обучение украинских пилотов на F-16 уже началось

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"Учения уже начались", – заявил Резников.

Однако отметил, что раскрывать подробности о тренировках украинских пилотов не будет.

Министр обороны Украины заявил, что в самолетную коалицию вошли 11 стран-партнеров. А лидерство по обучению взяли на себя Нидерланды и Дания.

Министр подчеркнул, что минимальный срок на подготовку пилотов составляет шесть месяцев. Однако, по его словам сколько именно надо времени для подготовки инженеров и техников – неизвестно.

"Кто-то может быстрее сможет. Люди талантливые. Но чтобы не было иллюзий, может так случиться, что часть летчиков будет готова за 5 месяцев, а инженеры и техники не будут готовы. А самолет – очень сложная система. Одного пилота недостаточно. Чтобы строить оправданные ожидания – минимум 6 месяцев. Но не разочаровывайтесь, если это будет больше", – сказал министр обороны Украины.

Дополнение

Накануне Резников сообщил, что Соединенные Штаты дали "зеленый свет" для Нидерландов и Дании по поставкам истребителей F-16 для Украины.