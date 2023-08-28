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Технический язык: украинские военные во время учебы в ЕС столкнулись с дефицитом узкопрофильных переводчиков

Киев • УНН

 • 731071 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Для обучения украинских бойцов в Европе не хватает узкопрофильных переводчиков, которые владели техническим войском словарным запасом, пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

Научить неопытных солдат управлять танком на передовой всего за шесть недель никогда не было легкой задачей. Но когда немецкие, голландские и датские офицеры собрались на Севере Германии, чтобы обучать украинских солдат, они не ожидали, что нехватка компетентных переводчиков станет главной проблемой, пишет издание.

"Большой проблемой является перевод слов, которые используются в военном или техническом контексте. Слова, которые никто не использует в повседневной жизни", - сказал голландский бригадный генерал, который является заместителем главы многонациональной учебной миссии ЕС, созданной в ноябре прошлого года для обучения украинцев различным видам оружия и тактики Мартин Бонн.

Киев и западные столицы предоставляют переводчиков, у которых часто возникают проблемы с необходимым словарным запасом. До конца года 10 000 украинских солдат пройдут обучение в Германии, что является частью более широкой программы Запада по оснащению украинских вооруженных сил танками, артиллерией и системами противовоздушной обороны, в рамках которой Киев отправил 63 000 новобранцев для обучения в тренировочных лагерях в Германии, Европе и США.

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Сложная местность, сложная электронная борьба россии и использование ею беспилотников - вот три проблемы, с которыми сталкиваются украинские войска на местах, сказал Бонн, голландский бригадный генерал.

"Это очень сложно. Мы ищем способы подготовить украинцев к действиям в такой среде", - сказал он.

Германия - не единственная страна, которая сталкивалась с проблемами перевода во время программ обучения, отмечает издание.

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Похожая проблема возникла в Дании, где на авиабазе Скридструп около восьми украинских пилотов и десятки вспомогательного персонала проходят подготовку для управления истребителями F-16.

Датские военные заявили, что подготовка, которая стала еще более актуальной после того, как Копенгаген взял на себя совместное с Нидерландами обещание передать свои истребители Украине, задерживается из-за допуска пилотов к службе безопасности. По словам чиновников, дополнительными причинами задержания стали знания языка и проверка здоровья.

Европейские командиры говорят, что они находятся в тесном контакте со своими украинскими коллегами и стремятся быстро реагировать на обратную связь и меняющиеся требования.

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Киев стремится к увеличению общевойсковой подготовки, включающей обучение с использованием танков, бронетехники, артиллерии, пехоты и беспилотников, чтобы более точно воспроизвести условия, существующие на поле боя.

Германия стала одним из крупнейших в мире поставщиков оружия Украине, но канцлера Олафа Шольца постоянно обвиняют в затягивании. Крупнейшая страна Европы в конце концов согласилась на требования о поставках Киеву танков "Леопард" - в январе.

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Сейчас идут дебаты относительно того, соглашаться или нет на запрос Киева о крылатых ракетах "Таурус", причем Шольц опасается риска эскалации отношений с москвой, напоминает издание.

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