Технический язык: украинские военные во время учебы в ЕС столкнулись с дефицитом узкопрофильных переводчиков

Детали

Научить неопытных солдат управлять танком на передовой всего за шесть недель никогда не было легкой задачей. Но когда немецкие, голландские и датские офицеры собрались на Севере Германии, чтобы обучать украинских солдат, они не ожидали, что нехватка компетентных переводчиков станет главной проблемой, пишет издание.

"Большой проблемой является перевод слов, которые используются в военном или техническом контексте. Слова, которые никто не использует в повседневной жизни", - сказал голландский бригадный генерал, который является заместителем главы многонациональной учебной миссии ЕС, созданной в ноябре прошлого года для обучения украинцев различным видам оружия и тактики Мартин Бонн.

Киев и западные столицы предоставляют переводчиков, у которых часто возникают проблемы с необходимым словарным запасом. До конца года 10 000 украинских солдат пройдут обучение в Германии, что является частью более широкой программы Запада по оснащению украинских вооруженных сил танками, артиллерией и системами противовоздушной обороны, в рамках которой Киев отправил 63 000 новобранцев для обучения в тренировочных лагерях в Германии, Европе и США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские пилоты, которые начали обучение на F-16, знают английский - Олещук

Сложная местность, сложная электронная борьба россии и использование ею беспилотников - вот три проблемы, с которыми сталкиваются украинские войска на местах, сказал Бонн, голландский бригадный генерал.

"Это очень сложно. Мы ищем способы подготовить украинцев к действиям в такой среде", - сказал он.

Германия - не единственная страна, которая сталкивалась с проблемами перевода во время программ обучения, отмечает издание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Широкий спектр специалистов, которые будут учиться на F-16, должны как можно быстрее овладеть техникой - представитель Воздушных сил ВСУ

Похожая проблема возникла в Дании, где на авиабазе Скридструп около восьми украинских пилотов и десятки вспомогательного персонала проходят подготовку для управления истребителями F-16.

Датские военные заявили, что подготовка, которая стала еще более актуальной после того, как Копенгаген взял на себя совместное с Нидерландами обещание передать свои истребители Украине, задерживается из-за допуска пилотов к службе безопасности. По словам чиновников, дополнительными причинами задержания стали знания языка и проверка здоровья.

Европейские командиры говорят, что они находятся в тесном контакте со своими украинскими коллегами и стремятся быстро реагировать на обратную связь и меняющиеся требования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военные учения на F-16 планируют начать как можно скорее - Рютте

Киев стремится к увеличению общевойсковой подготовки, включающей обучение с использованием танков, бронетехники, артиллерии, пехоты и беспилотников, чтобы более точно воспроизвести условия, существующие на поле боя.

Германия стала одним из крупнейших в мире поставщиков оружия Украине, но канцлера Олафа Шольца постоянно обвиняют в затягивании. Крупнейшая страна Европы в конце концов согласилась на требования о поставках Киеву танков "Леопард" - в январе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нерешительная поддержка Запада в войне против России одна из причин сложного контрнаступления - посол

Сейчас идут дебаты относительно того, соглашаться или нет на запрос Киева о крылатых ракетах "Таурус", причем Шольц опасается риска эскалации отношений с москвой, напоминает издание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Бундерстаге призвали передать Украине дальнобойные ракеты на фоне решения по F-16