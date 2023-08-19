Украинские пилоты, которые начали обучение на F-16, знают английский - Олещук
Киев • УНН
КИЕВ.20 августа. УНН. Украинские пилоты, которые уже начали обучение на американских истребителях F-16, знают английский язык. Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» рассказал командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, передает УНН.
Детали
Командующий ВВС ВСУ рассказал, что пилотов перед отправкой на обучение протестировали на уровень знания английского языка. Ведь во время полета не может работать переводчик.
Цитата
«Пилот должен владеть английским на надлежащем уровне. Поэтому все пилоты протестированы - есть высокий уровень, есть средний, есть несколько ниже, но мы отобрали пилотов, которые уже учатся в странах», — отметил Николай Олещук.
Напомним
Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что перед началом обучения на F-16 украинские пилоты проходят языковые курсы. Также языковые курсы проходят инженерно-технический состав.
19 августа министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские пилоты уже начали обучение на истребителях западного образца F-16. Впрочем, Украина получит самолеты после детальной подготовки летчиков и технического персонала.
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