Основна загроза для Повітряних Сил ЗСУ серед російської авіації – це літак Су-35
Київ • УНН
КИЇВ.19 серпня. УНН. Для українських військових основна загроза щодо авіації противника – це літак типу Су-35. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив командувача Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук. За його словами, щоб знищити ворожий Су-35, достатньо ланки літаків типу F-16 або Gripen, передає УНН.
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"За класикою ведення повітряного бою, якщо противник втратить від 2 до 5% своїх літаків, він відмовиться від виконання бойового завдання і буде аналізувати що він (противник - ред.) робить не так", — сказав Олещук.
Деталі
Микола Олещук додав, що за умови надання Україні сучасних винищувачів, наші Повітряні Сили змогли б отримати перевагу у повітрі на всій території.
"Якщо ми завоюємо перевагу в повітрі, повірте мені, темпи контнаступу будуть значно вище, тому що солдат на полі бою повинен відчувати, що з неба він захищений", — відзначив командувач.
Нагадаємо
19 серпня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українські пілоти вже розпочали навчання на винищувачах західного зразку F-16. Втім, Україна отримає літаки після детальної підготовки льотчиків і технічного персоналу.
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