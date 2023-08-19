Основная угроза для Воздушных Сил ВСУ среди российской авиации - это самолет Су-35

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КИЕВ.19 августа. УНН. Для украинских военных основная угроза в отношении авиации противника – это самолет типа Су-35. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук. По его словам, чтобы уничтожить вражеский Су-35, достаточно звена самолетов типа F-16 или Gripen, передает УНН.

Цитата

"По классике ведения воздушного боя, если противник потеряет от 2 до 5% своих самолетов, он откажется от выполнения боевой задачи и будет анализировать что он (противник - ред.) делает не так", — сказал Олещук.

Детали

Николай Олещук добавил, что при условии предоставления Украине современных истребителей, наши Воздушные Силы смогли бы получить преимущество в воздухе на всей территории.

"Если мы завоюем преимущество в воздухе, поверьте мне, темпы контрнаступления будут значительно выше, потому что солдат на поле боя должен чувствовать, что с неба он защищен", — отметил командующий.

Напомним

19 августа министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские пилоты уже начали обучение на истребителях западного образца F-16. Впрочем, Украина получит самолеты после детальной подготовки летчиков и технического персонала.

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