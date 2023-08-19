Основная угроза для Воздушных Сил ВСУ среди российской авиации - это самолет Су-35
Киев • УНН
КИЕВ.19 августа. УНН. Для украинских военных основная угроза в отношении авиации противника – это самолет типа Су-35. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук. По его словам, чтобы уничтожить вражеский Су-35, достаточно звена самолетов типа F-16 или Gripen, передает УНН.
Цитата
"По классике ведения воздушного боя, если противник потеряет от 2 до 5% своих самолетов, он откажется от выполнения боевой задачи и будет анализировать что он (противник - ред.) делает не так", — сказал Олещук.
Детали
Николай Олещук добавил, что при условии предоставления Украине современных истребителей, наши Воздушные Силы смогли бы получить преимущество в воздухе на всей территории.
"Если мы завоюем преимущество в воздухе, поверьте мне, темпы контрнаступления будут значительно выше, потому что солдат на поле боя должен чувствовать, что с неба он защищен", — отметил командующий.
Напомним
19 августа министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские пилоты уже начали обучение на истребителях западного образца F-16. Впрочем, Украина получит самолеты после детальной подготовки летчиков и технического персонала.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: F-16 был в Украине, мы проводили учения - командующий Воздушных сил